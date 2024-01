2024-01-23 16:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ تیمێکی راوێژکارانی هاوپەیمانان و بەرپرسی هەماهەنگی کونسوڵخانەی ئەمریکا لەگەڵ تیمێکی وەزارەتی پێشمەرگە کۆبوونەوە و پرسی چاکسازی و…

