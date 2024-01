2024-01-23 16:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جۆری خۆراکەکان لە وەرزێک بۆ وەرزێکی دیکە گۆڕانکارییان بەسەردا دێت، ئەمە لە هەموو جیهاندا بەو جۆرەیە، خۆراکی وەرزی…

The post پسپۆڕانی خۆراک: خۆراکە زستانەییەکان کاریگەری باشیان هەیە لە سەرمادا appeared first on Esta Media Network.