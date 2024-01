2024-01-23 16:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی عێراق رایدەگەیەنێت، ئامارێکی راستەقینەی ژمارەی کرێکارانی بیانی کە لە عێراقدا کاردەکەن لەبەر دەستدا…

The post وەزارەتی کاری عێراق: ئامارێکی راستەقینە لەسەر ژمارەی کرێکارانی بیانی لە وڵاتدا نییە appeared first on Esta Media Network.