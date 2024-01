2024-01-23 18:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی ئەو زانیارییانەی لە یەكێك لە بەڕێوەبەرایەتیی گەنجینەكانەوە بە تۆڕی میدیایی ئێستا دراون، وەزارەتی دارایی هەرێم داوای لیستی…

