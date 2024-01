2024-01-23 20:45:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

باڵیۆزی ئەمریكا لە عێراق دەڵێت، ئەژماری بانكیی عێراقییەكان لەماوەی تەنها دوو ساڵدا بەڕێژەی 31% زیادیكردووە. ئەلینا رۆمانۆسكی، باڵیۆزی…

