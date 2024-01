2024-01-23 22:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی كەشناسی و بومەلەرزەزانیی هەرێم پێشبینیدەكات، كاریگەریی ئەو شەپۆلی خۆڵبارینە كە هەندێك لە ناوچەكانی هەرێمی كوردستانی گرتووەتەوە تا…

The post “خۆڵبارین تا سبەی بەیانی بەردەوامدەبێت” appeared first on Esta Media Network.