2024-01-23 22:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە رۆژی پێنجشەممە یەکەمین کۆڕبەندی نێودەوڵەتیی داهێنان و کارسازی لە سلێمانی ئەنجامبدرێت. لە کۆڕبەندەکەدا چەندین بیرۆکەی داهێنەرانەی نوێ…

