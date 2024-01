2024-01-23 23:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی پارێزگای سلێمانی رایدەگەیەنێت، لە ماوەی ساڵێكدا نزیكەی 32 هەزار ئۆتۆمبێل لە سلێمانی تۆماركراون. بەپێی ئامارێكی بەڕێوەبەرایەتیی…

