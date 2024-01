2024-01-23 23:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێمی كوردستان رایدەگەیەنێت، “‎لەلایەن ئێمەوە هیچ شتێكی نامۆ و نایاسایی لەناو لیستی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمدا…

