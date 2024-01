2024-01-24 11:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هالاند و بێلینگهام، ئەو دوو هاوڕێیەی لە یانەی دۆرتمۆندی ئەڵمانی پێکەوە دەرکەوتن، ئێستا لە خولی ئینگلیزی و ئیسپانی…

The post هالاند و بێلینگهام دەركەوتن و درەوشانەوە پێكەوە appeared first on Esta Media Network.