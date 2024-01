2024-01-24 11:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەدوای دۆزینەوەیان لە 41 گۆڕی بەکۆمەڵدا و ئاشکراکردنی ناسنامەکانیان ئەمڕۆ روفاتی 41 هاوڵاتیی ئێزدی دەگەڕێندرێنەوە زێدی خۆیان. ئەمڕۆ…

