2024-01-24 14:05:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەلایەن مەفرەزەكانی نوسینگەی نەهێشتنی تاوانی سەیدسادقەوە و لەسەر سكاڵای هاوڵاتییەك تۆمەتبارێك دەستگیركرا کە دزی لە کۆگایەکی دەرمان کردبوو.…

