2024-01-24 15:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە یادی 39 ساڵەی شەهیدبوونی مامە ریشە، قوباد تاڵەبانی رایگەیاند، “هەتا کەرکوک و کوردستان مابێت، یاد و ناوی…

