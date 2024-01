2024-01-24 17:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە قەزای ناوەندی سۆران، بەهۆی سۆپای نەوتەوە ماڵێک ئاگری گرت. بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی سۆران بڵاویکردەوە، ئەمڕۆ چوارشەممە ئاگادارکراینەوە…

