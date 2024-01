2024-01-24 17:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی لە پەیامێكدا بەبۆنەی ساڵیادی شەهیدبوونی مامە ریشە و هاوڕێكانی رایدەگەیەنێت، مامە ریشە ئەفسانەیەك بوو لە…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی: مامە ریشە ئەفسانەیەك لە ورە و سیمبولێك بۆ ئازایەتی بوو appeared first on Esta Media Network.