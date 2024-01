2024-01-24 19:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری هاتوچۆی پارێزگای سلێمانی رایدەگەیەنێت، لە ماوەی 24 كاتژمێری رابردوودا هەزار سەرپێچی لە كامێراكانی ناوشار تۆماركراون. ئاسۆ محەمەد…

