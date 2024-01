2024-01-24 19:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمپانیای ئەپڵی ئەمریکی پێویستە مامەڵە لەگەڵ یاسا نوێیەکانی ئەوروپا بکات کە ناچاری دەکەن، رێگە بە بەکارهێنەرانی ئامێرەکانی بدات…

The post ئەپڵ دەبێت رێگە بە خاوەن ئامێرەکانی بدات جگە لە ئەپ ستۆر لە شوێنی دیکەوە بەرنامە داببەزێنن appeared first on Esta Media Network.