2024-01-24 19:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی ئەو سوتەمەنییەی بەیانیی ئەمڕۆ رژا، جارێکی دیکە رێگای دەربەندیخان-زەڕایەن داخرا. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی دەربەندیخان رایگەیاند، شۆفێران ئاگاداردەکەینەوە بەهۆی…

