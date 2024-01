2024-01-24 19:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوان بنکەیەک دەکاتە ئامانج کە هێزەکانی ئەمریکای تێدایە لە نزیک فڕۆکەخانەی هەولێر ئەمڕۆ چوارشەممە، ئاژانسی هەواڵیی رۆیتەرز…

