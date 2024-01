2024-01-24 21:10:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆكی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان لە دەباشان پێشوازیی لە مەلا یاسین، نوێنەری یەكێتی لە وڵاتی میسر…

