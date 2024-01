2024-01-24 22:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دەرەوەی عێراق رایدەگەیەنێت، نامەیەكی گرنگمان لە حكومەتی ئەمریكاوە پێگەیشت كە دەدرێتە سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران و لایەنی پەیوەندیدار…

