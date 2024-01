2024-01-24 22:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی هەبوونی گرفتی ئەلیکترۆنی و تەکنیکی، سبەینێ دەرهێنانی مۆڵەتی شۆفێری لە دهۆک رادەگیرێت. لە راگەیەندراوێکی بەرێوەبەرایەتیی هاتوچۆی دهۆکدا…

