2024-01-25 14:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تەنها لە ساڵی 2023دا ژمارەی دانیشتوانی ئەڵمانیا بە رێژەی 300 هەزار کەس زیادی کردووە و ژمارەی دانیشتووان گەیشتووەتە…

The post رێژەی دانیشتوانی ئەڵمانیا بەهۆی کۆچکردن بۆ ئەو وڵاتە زیادی کردووە appeared first on Esta Media Network.