2024-01-25 16:30:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە نوێترین ریزبەندی زانکۆکانی عێراق و هەرێمی کوردستاندا زانکۆی سلێمانی پلەی یەکەمی بە دەستهێناوە و لە عێراقیش لە…

The post لە ریزبەندی زانکۆکانی هەرێم، زانکۆی سلێمانی لە پلەی یەکەمدایە appeared first on Esta Media Network.