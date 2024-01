2024-01-25 17:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە پەراوێزی كۆڕبەندی نێودەوڵەتیی سلێمانی بۆ كارسازی و داهێنان، قوباد تاڵەبانی بە جیا لەگەڵ هەر یەكە لە پراشانت…

The post قوباد تاڵەبانی بە جیا لەگەڵ باڵیۆزی هیندستان و كونسوڵی گشتیی بەریتانیا كۆبووەوە appeared first on Esta Media Network.