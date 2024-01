2024-01-25 19:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە دەباشان پێشوازیی لە جەیمس گۆڵدمان، کونسوڵی گشتیی بەریتانیا لە هەرێمی…

