2024-01-25 22:50:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی سامانە سروشتییەكانی هەرێم ئاماری دابەشكردنی نەوتی هەرێم و عێراق بەسەر پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆكان بڵاودەكاتەوە و دەڵێت،…

The post ئاماری دابەشكردنی نەوت بەسەر هاوڵاتییاندا بڵاوكرایەوە appeared first on Esta Media Network.