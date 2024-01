2024-01-25 22:50:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەمێك پێش ئێستا، درۆنێكی بۆمبڕێژكراو لە نزیك فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر خرایەخوارەوە. بەگوێرەی زانیارییەكان ئەمشەو پێنجشەممە كاتژمێر 21:07ی خولەكی…

