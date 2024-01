2024-01-26 00:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سكرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم رایدەگەیەنێت، وەفدی هەرێم لەگەڵ حكومەتی عێراق لەسەر پرسی مووچە و بودجە و هەمواری یاساكە…

