2024-01-26 01:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمشەو بەهۆی كەوتنەوەی ئاگر لە كێڵگەی غازی كۆرمۆڕ بەرهەمهێنانی كارەبا راگیرا. بەپێی راگەیەندراوێكی وەزارەتی كارەبای هەرێم كە وێنەیەكی…

