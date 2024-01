2024-01-26 10:10:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی هێرشەكەی شەوی رابردووی سەر كێڵگەی غازی كۆڕمۆر لە سنووری چەمچەماڵ، پڕۆسەی بەرهەمهێنان لە كێڵگەكە بە تەواوی راگیراوە.…

