2024-01-26 15:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

باڵیۆزخانەی كەنەدا لە عێراق لەسەر هێرشەكەی سەر كێڵگەی غازی كۆڕمۆر هاتە دەنگ و دەڵێت، “ئەو هێرشە مایەی قبووڵكردن…

