2024-01-26 18:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی عێراق، رێنمایی هێڵی ئاسمانی عێراقی کرد بۆ گەڕاندنەوەی ئەو عەمرەکارە عێراقیانەی لە سعودیە گیریان…

