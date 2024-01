2024-01-26 20:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەگەڕەکی گۆران ئۆتۆمبێلێک کۆنترۆڵی لەدەستدا و خۆی کێشا بە داری نێوان هەردوو شەقامەکەدا و سێ برینداری لێ کەوتەوە…

