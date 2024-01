2024-01-26 20:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای ئاسایشی نیشتیمانی عێراق دەستگیرکردنی کەسێکی راگەیاند کە خۆی وەک پزیشکی جوانکاری ناساندبوو لە کاتێکدا نەخوێندەواربوو. بە گوێرەی…

The post کەسێک دەستگیرکرا کە نەخوێندەوار بووە و خۆی وەک پزیشکی جوانکاری ناساندبوو appeared first on Esta Media Network.