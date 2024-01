2024-01-26 20:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کالیسیۆم کانزایەکی گرنگە بۆ جەستە، چونکە بەرپرسیاری چەندین ئەرکی گرنگە لەوانەش، پاراستنی ئێسک و بەخشینی هێز بە مرۆڤ…

The post ئەو خۆراکانەی لە ماسی زیاتر کالیسیۆمیان تێدایە appeared first on Esta Media Network.