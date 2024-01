2024-01-26 22:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسی پێشبینی دەکات ئەمشەو لەدوای نیوەشەو لە ناوچە شاخاوییەکان بەفر ببارێت و لەزۆرینەی ناوچەکانی هەرێم باران ببارێت. بەڕێوەبەرایەتی…

