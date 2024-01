2024-01-26 22:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا لە کۆتاییدا داواکەی سویدی بۆ بە ئەندامبوونی لە ناتۆ پەسەند کرد و واژۆی…

The post رێگری تورکیا لە بەئەندامبوونی سوید لە ناتۆ کۆتایی هات appeared first on Esta Media Network.