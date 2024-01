2024-01-26 23:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەریم بڵاویکردەوە، بەرهەمهێنانی غاز لەكۆرمۆر دەستی بەهەناردەكردن كردەوە بۆ وێستگەكانی كارەبا. لە راگەیەندراوێکدا وەزارەتی سامانە…

The post لە کاتژمێر 10ی بەیانییەوە دۆخی کارەبا ئاسایی دەبێتەوە appeared first on Esta Media Network.