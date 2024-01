2024-01-26 23:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حکومەتی ژاپۆن مەزەندەی کردووە قەبارەی ئەو زیانانەی لە ئەنجامی بوومەلەرزە بەهێزەکەی ١ی کانوونی دووەمەوە، نزیکەی 17 ملیار دۆلار…

