2024-01-26 23:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتى دەرەوەى ئەمریکا راگەیەندراوێکى لەسەر هێرشەکەی سەر کۆرمۆر بڵاوکردەوە و تیایدا ئیدانەی هێرشەکە دەکات و داوای لێکۆڵینەوە لەبارەیەوە…

The post وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لەسەر هێرشەکەی سەر کۆرمۆر راگەیەندراوی بڵاوکردەوە appeared first on Esta Media Network.