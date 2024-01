2024-01-27 10:35:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی لیژنەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی ئەنجومەنی پیرانی ئەمریکا پشتیوانی خۆی بۆ بڕیاری فرۆشتنی فڕۆکەی ئێف-16 بە تورکیا راگەیاند. بێن…

The post ئەندامێکی ئەنجومەنی پیرانی ئەمریکا پشتیوانی فرۆشتنی فڕۆکەی ئێف-16 بە تورکیا دەکات appeared first on Esta Media Network.