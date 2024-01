2024-01-27 14:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕگەی هەڵبژاردنی سەرۆكی نوێی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە دانیشتنی ئەمڕۆی ئەنجومەنەكە دواخرا. نوێدەكرێتەوە…

