2024-01-27 14:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ گەورەترین کەشتیی گەشتیاری یەکەم گەشتی خۆی دەستپێکرد و لە بەندەری میامی لە ویلایەتی فلۆریدا بەڕێکەوت. کەشتیی “ئایکۆنی…

