2024-01-27 20:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یەكێتیی زانایانی ئایینیی ئیسلامیی كوردستان رایدەگەیەنێت، ئەو هەواڵەی دەربارەی فتوادان لەسەر مووچە بڵاوكراوەتەوە هیچ پەیوەندی بە ئێمەوە نییە…

