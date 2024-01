2024-01-27 20:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەزایانی بواری پزیشکی ئاشکرایدەکەن، وشکبوونەوەی پێست خورانی پێستی سەر دەکرێت نیشانەیەکی تووشبوون بن نە نەخۆشی شەکرە. بە وتەی…

