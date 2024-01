2024-01-27 23:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەران رایدەگەیەنێت، لە عێراق دابەشكردنی مووچە دواكەوتووە و دەشڵێت، “ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بڕیاریداوە تا بابەتی ئینفاقی…

The post بڕیارێكی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق لەبارەی ناردنی مووچەوە ئاشكرابوو appeared first on Esta Media Network.