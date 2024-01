2024-01-27 23:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێم رایدەگەیەنێت، لە رێگای بریكارەكانەوە دەستكراوە بە دابەشكردنی بەشەخۆراكی مانگی یەكی ئەمساڵ بەسەر هاوڵاتییاندا و…

The post بڕیارێكی عێراق لەبارەی بەشەخۆراكەوە هەرێمی كوردستانیش دەگرێتەوە appeared first on Esta Media Network.