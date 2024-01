2024-01-27 23:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بریكاری وەزارەتی كارەبای هەرێم رایدەگەیەنێت، هێرشەكەی سەر كێڵگەی غازی كۆرمۆر كاریگەری لەسەر بەرهەمهێنانی كارەبا هەبووە كە غازی شل…

The post كامیل قەزاز: ئاستی بەرهەمهێنانی كارەبا گەیشتووەتە 3800 مێگاوات appeared first on Esta Media Network.