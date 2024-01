2024-01-29 12:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانیی عێراق رێککەوتنێکی بۆ کردنەوەی ناوەندێکی بازرگانی عێراقی لە عەمان ڕاگەیاند و داوای پێشخستنی ئابوری عێراق و…

The post وەزارەتی بازرگانیی عێراق کردنەوەی ناوەندێکی بازرگانی لە عەمان راگەیاند appeared first on Esta Media Network.